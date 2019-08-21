王彥程旅日圓夢 最想消掉「0」

在樂天的賢拜宋家豪，也特別秀出手機中的王彥程加盟照片，向小老弟獻上祝福，歡迎他加入樂天、一起加油。 （取自樂天官方臉書）

〔記者倪婉君／台北報導〕去年亞青對日本一戰成名，18歲左投王彥程如今以育成選手合約加盟日職東北樂天金鷲隊，一圓旅日夢，背號比在穀保青棒時的17號前面多了1個0，他更希望快點把「0」消掉。

王彥程如願旅日，以4年複數年合約加盟樂天。（取自樂天官方臉書）

18歲左投王彥程，以育成選手合約加盟日職東北樂天金鷲隊。 （資料照）

想變背號2位數支配下球員

王彥程在青棒時背號是「17」，如今以「017」加盟樂天，其中另有深意。（資料照）

王彥程以4年複數年合約加盟樂天，簽約金推測至少20萬美元（633萬台幣），不但是隊史繼林英傑、林恩宇、宋家豪之後第4名台灣球員，也是現役第11位旅日球員。

循宋家豪的模式加入樂天，王彥程選擇背號「017」和當年小宋選擇「143」的意義也相同，經紀人陳德倫表示：「因為育成選手背號都是3位數，彥程在穀保就是穿17號，他也希望像家豪一樣，快點變回2位數。」宋家豪已如願換上43號球衣，王彥程也表示會努力成為正式支配下球員。

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教頭替他開心 讚他爭氣

U18世界盃青棒月底將在南韓舉行，王彥程目前隨國家隊在台中集訓，他在穀保的教頭周宗志執掌這次台灣隊兵符，很為子弟兵開心，「他很爭氣，日本職棒一直以來是他的第一優先。」

周宗志認為，王彥程具左投優勢，儘管最快球速不到150公里，但直球的尾勁相當優質，「我相信這會是他在日本發展最大的優勢。如果能像冠宇一樣，到日本後再加強速度的話，一定會更好。」

王彥程去年亞青對日本完投9局成為「抗日英雄」後，今年上半年狀況起伏，周宗志則說除了心理素質要加強外，未來他還要克服語言等更多東西，「隨著年紀增長，他自己會慢慢成長，如果再加上技術方面的加強，自信心會更好，這樣對他來說一定是加分。」

台灣隊U18名單27日公布

日媒已在推測王彥程可能在世青賽再對日本先發，周宗志則語帶保留，表示這次投手素質很平均，並不一定會用到王彥程。日本隊20人名單昨已公布，包括最快球速163公里的「令和怪物」佐佐木朗希也入選，台灣則會在27日和美國隊進行最後一場熱身賽結束後公布。

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