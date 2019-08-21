「育成血統」張奕 明返舊地拚3連勝

張奕對戰軟銀，將遇上去年的洋聯打擊王柳田悠岐。（資料照）

福岡第2故鄉 曾待7年

歐力士張奕明對戰軟銀，挑戰先發3連勝。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕回到「第2故鄉」福岡，25歲的歐力士張奕明天下午5點（FOX體育台直播）要挑戰先發3連勝，除要面對洋聯龍頭軟銀外，還碰到去年打擊王柳田悠岐傷癒歸隊，這一仗很硬。

從台北重慶國中畢業後，張奕就到福岡第1高校就讀，後來又到日本經濟大學唸了4年，在福岡一待就是7年。對這裡他充滿懷念，並透露昔日同窗友人也會到福岡巨蛋看他投球。

昔日同窗相揪來加油

棄打從投的張奕，在8日對日本火腿6局失1分拿下一軍首勝時，締造日職史上首位在一軍奪勝投的育成野手紀錄；15日對西武5局雖失4分，仍靠打線幫忙，拿下第2勝。

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對決去年打擊王柳田悠岐

只是明天這一關更凶猛，張奕上次遭到西武打者連續3發全壘打砲轟，這次的對手軟銀團隊151發全壘打，更居日職12隊之冠。軟銀打線有3名20轟以上的強棒，分別是30轟的德斯潘耶、24轟的松田宣浩和22轟的賈西亞爾。

此外，去年以3成52打擊率拿下洋聯打擊王的柳田悠岐，今天就會對歐力士之戰強勢回歸，他在4月7日跑壘腳傷後缺陣至今，表示例行賽還剩29場比賽，會好好努力打出好結果。

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