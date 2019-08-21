羽球世錦賽》「第一戰最難打」 小天險勝小戴當心

歷經3局大戰，周天成驚險晉級次輪。（路透）

戴資穎今提拍上陣，首戰將遇上印尼好手菲特里亞妮。（資料照，法新社）

耗時73分鐘 周天成晉次輪

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在2019年世界羽球錦標賽男單首輪，以21：15、17：21、21：17力退世界排名27的丹麥好手維廷胡斯，取得對戰7連勝及32強門票，今天他與一姊戴資穎都將上陣，朝奪牌之路邁進。

被世界羽球聯盟（BWF）官網譽為台灣隊王牌的周天成，昨生涯第9次對上實力不俗的維廷胡斯，陷入苦戰並迎來雙方對戰連4場3局大戰，最終耗時73分鐘驚險獲勝。

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周天成表示：「維廷胡斯打得很好，且每次最難打的就是第一輪，必須先測試場地的風向，只能更專注面對各種狀況，想辦法用力量與對方抗衡。」

周天成5度參與世錦賽，2014、17、18年3度闖進8強，本屆目標奪牌。他今天將對上世界排名116的克羅埃西亞選手杜爾金雅克。

球后山口茜爆冷出局 戴資穎今出陣

女單方面，首輪輪空的第2種子戴資穎，今天首戰世界排名28的印尼菲特里亞妮，雙方過去無對戰紀錄。

連4屆在世錦賽8強止步的戴資穎，本週以9萬1845分居世界排名第2，僅落後世界球后山口茜2085分，只要能在世錦賽封后，將重返球后寶座。帶傷上陣的山口茜，昨晚首戰以14：21、18：21敗給新加坡小將楊佳敏，爆冷止步32強。

菲特里亞妮去年在32強出局，這次想更上一層樓，卻要遇上戴資穎。教練許一敏坦言，當今女單最難打屬戴資穎與泰國好手依瑟儂，想從小戴手中取勝，只能全神貫注將狀況維持在顛峰，才有機會。

世界球后山口茜世錦賽首戰失利。（路透）

世界球后山口茜帶傷上陣首戰出局，無緣晉級下一輪。（歐新社）

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