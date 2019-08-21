羽球世錦賽》隔8年復仇有成 白馭珀今戰辛度

白馭珀挺進次輪，今戰辛度力拚對戰首勝。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣好手白馭珀昨在世錦賽女單首輪，以21：18、21：17解決世界排名62的保加利亞老將塞奇妮，預計今晚8點將遭遇世界排名第5的印度女將辛度。

世界排名45的白馭珀過去3度參加世錦賽，最佳成績為2015年16強，去年則首戰買單。她在2011年愛爾蘭國際挑戰賽首次與塞奇妮交手落敗，事隔8年完成甜蜜復仇。她說：「我剛回歸女單，在世錦賽這樣的大賽難免興奮、緊張，對手經驗很好，會不斷用小動作影響比賽，我只告訴自己不能被干擾，專注打出自己的節奏就行。」

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白馭珀32強將有硬仗，辛度生涯在大賽表現特別搶眼，2013、14年世錦賽銅牌，2016年里約奧運及2017、18年世錦賽銀牌，過去兩度對戰白馭珀都拿下勝利。

女雙賽事，世界排名35的許雅晴／胡綾芳以21：15、21：14打敗印度組合桑托思／丹杜，32強將對上世界排名15的馬來西亞鄒美君／李明艷。

世界排名28的「羽球王子」王子維昨首局錯過3個局末點，以23：25、21：13、16：21栽在世界排名12的日本名將西本拳太拍下，連兩年在男單32強止步。

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