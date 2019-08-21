世足資格賽》新魔法漸收成 蘭總備千方百計

台灣男足6月擊敗香港，總教練蘭卡斯特認為足以證明我國具有擊敗亞洲列強的實力。（資料照，足協提供）

4年一次的世足賽，台灣球迷也跟著世界一起瘋狂。但台灣隊卻總是在亞洲區資格賽就鎩羽而歸。去年底《自由時報》主辦「2030年台灣進軍世界盃足球賽座談會」，期盼能助國足一臂之力。2022年卡達世界盃也是台灣隊驗收成果的檢驗站。

世足亞洲區資格賽採主客場制，第二輪賽事共分成8組，每組5隊，台灣與澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同屬B組，取分組第1名和4支最佳第2名晉級第三輪。B組被評為是「死亡之組」，台灣在夾縫中求生存，盼能創造奇蹟。（記者廖聿偉）

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台灣男足教頭蘭卡斯特備戰世足資格賽，電腦內存有逾千筆情蒐資料。（記者廖聿偉攝）

踢贏香港 證明我國實力

〔記者廖聿偉／台北報導〕2022年世界盃足球賽亞洲區資格賽第二輪下個月將登場，台灣隊9月5日將在台北田徑場首戰約旦。這也是蘭卡斯特今年接掌台灣隊兵符後最重要的戰役，他已做好萬全準備，電腦內有超過千筆的分析資料和情蒐影片，誓言要領軍殺出重圍。

前主帥懷特曾帶領台灣隊寫下主場7連勝，世界排名衝上史上新高121名，被封為「魔法教頭」。如今蘭卡斯特將延續「魔法」，強調「攻擊足球」，攻守都更具侵略性，並增加敵方背後空間的運用，利用前鋒突破和推進滲透，製造更多進球機會。

蘭卡斯特上任後4場國際賽，拿下1勝2和1敗，帳面成績平平，但6月國際友誼賽在客場以2：0戰勝多名傭兵組成的香港，創下成人國家隊超過半世紀首度打敗香港的紀錄，堪稱近年最大勝利，全隊士氣大振。

蘭卡斯特認為，前面3場比賽碰上緬甸、索羅門群島和尼泊爾，雖未能取勝，但球員藉由實戰，已逐漸熟悉球隊體系，這股能量在碰上香港之戰爆發出來，證明已具備擊敗亞洲列強的實力。

知己知彼 剖析4隊近況

台灣隊從未在世足亞洲區資格賽第二輪中突圍，本屆又強敵環伺，蘭卡斯特表示，已調出各隊近6場國際賽的影片，每一套戰術都解剖分析，「澳洲無疑是最強大的敵人，約旦和科威特與我實力在伯仲之間，尼泊爾則是最有機會搶勝的球隊」。

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