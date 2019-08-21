世足資格賽》隊長兼進球王 陳柏良夢想晉會內

台灣隊長陳柏良（左）已為國家隊踢進現役球員最多的25球，世界盃會內賽是他的目標。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕31歲的台灣隊長陳柏良已為成人國家隊效力74場比賽，踢進25球，是現役球員之最。今年將再度率領台灣征戰世足亞洲區資格賽，他表示：「我不知道還有幾個4年，因此必須隨時做好準備，期盼有朝一日能殺進會內賽。」

效力中超浙江綠城的陳柏良，幾乎每場國際賽都返國效力，他表示，母隊與國家隊之間沒有衝突，磨合也不是問題，但每次教練所指導的戰術和技巧都必須謹記在心，否則一切從零開始，便會遇到很多困難。

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台灣國家隊主帥蘭卡斯特認為，陳柏良懂得用腦袋打球，就算年紀漸長，還是能用智慧彌補，「期盼他能一直擔任台灣隊長，他是球隊的靈魂人物」。

台英混血周定洋日前傳出因與協會有心結，拒絕加入國家隊，陳柏良則表示，「無法與周定洋並肩作戰，內心感到很遺憾，我們都希望用最強陣容挑戰各國列強，而不是還沒比賽就先內耗。很渴望與他當隊友，一起為了我們的夢想，再努力一次」。

蘭卡斯特則透露，3月和6月的國際賽就曾詢問周定洋意願，可惜都遭婉拒。如今9月大賽在即，當然很希望他能加入，「周定洋是名極出色的球員，我們也一直都保持良好的互動，國家隊大門永遠為他敞開」。

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