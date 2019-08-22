羽球世錦賽》搶8強門票 戴天連戰新面孔

戴資穎首戰直落二擊敗印尼小將，晉級16強。（Badminton Photo提供）

戴資穎（左）與菲特里亞妮（右）賽後相互致意。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎昨在2019年瑞士巴塞爾世界羽球錦標賽，以21：15、21：14收拾世界排名28的印尼選手菲特里亞妮，取得女單16強門票，今日對戰尚未交過手的南韓好手金佳恩；台灣一哥周天成則以直落2擊敗克羅埃西亞的杜爾金雅克，晉級男單16強。

球后小茜落馬 小戴利多

世界球后日本好手山口茜生涯二度以頭號種子之姿征戰世錦賽，卻因有傷在身，首戰直落2不敵新加坡選手楊佳敏。事實上，近年女單頭號種子在世錦賽皆無緣冠軍，上一位稱后的第1種子是西班牙名將馬琳於2015、2016年締造2連霸。

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戴資穎自7月下旬超級750系列日本公開賽8強止步，歷經逾3週休息再度重出江湖，昨首局從6：6平手，隨即擴大領先並先馳得點，次局後段更以連取8分完美收尾，拒絕冷門出現。

世界排名第2的戴資穎過去世錦賽4度8強收工，這次瞄準世錦賽金牌，而山口茜提前買單，對小戴利多消息是，她只要突破「8強魔咒」挺進4強，下週積分將達9萬4625分，先超越小茜的9萬3930分，至於她能否一舉重返球后寶座，得視同樣晉級16強的中國好手陳雨菲、日本名將奧原希望本屆成績而定。

周天成連3屆晉16強

世界排名第2的周天成昨以21：14、21：10拍落杜爾金雅克，連3屆躋身16強，今日對上世界排名34的新加坡22歲小將駱建佑，兩人過去無交手紀錄。駱建佑在世錦賽前征戰兩場超級100的俄羅斯公開賽、印度海得拉巴公開賽都闖入決賽，卻兩度屈居亞軍，但小天仍得步步為營，力拚生涯第4張8強入場券。

周天成連3屆躋身世錦賽16強。（資料照，路透）

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