羽球世錦賽》內戰出線 麟洋配力抗超級「韓」流

李洋（前）／王齊麟（後）16強將迎戰扳倒頭號種子的南韓組合催率圭／徐承宰。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙組合「麟洋配」李洋／王齊麟昨在世錦賽32強以21：10、21：14擊敗曾敏豪／林上凱，贏得寶島內戰，將對上世界排名23的南韓組合催率圭／徐承宰。

世界排名第9、居本屆第11種子的李洋／王齊麟首戰快意過關後，原本16強假想敵是頭號種子印尼的吉德翁／蘇卡穆約。不過，印尼組合7月連奪印尼公開賽、日本公開賽冠軍，世界排名更高居第1，昨卻在世錦賽首戰踢到鐵板，末局錯過1個賽末點，以21：16、14：21、21：23遭催率圭／徐承宰扳倒，爆出一大冷門。

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李洋／王齊麟與催率圭／徐承宰過去對戰2次各取1勝，但近一次交手在月初的超級500系列泰國公開賽，麟洋配直落2吞敗，這次再度狹路相逢，矢志完成甜蜜復仇。催率圭／徐承宰發球準備動作常停頓許久，利用時間差破壞對手接發球節奏，不得不注意。

女雙部分，世界排名35的許雅晴／胡綾芳與世界排名15的馬來西亞鄒美君／李明艷大戰3局，以15：21、21：13、11：21落敗，無緣躋身16強。台灣女單好手白馭珀以14：21、15：21栽在近2年世錦賽銀牌、世界排名第5的印度女將辛度拍下。

白馭珀不敵印度辛度，女單32強止步。（路透）

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