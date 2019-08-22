跆協理事長無理鎖門 19理事吃閉門羹

跆協昨原定召開臨時理事會，因大門深鎖，多名理事空等逾1小時。（記者廖聿偉攝）

跆協副理事長張火爐請鎖匠開鎖。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國跆拳道協會近期爭議不斷，原定昨召開的第12屆理事會第1次臨時理事會，卻因協會大門深鎖，導致出席的19名理事在外空等超過1小時，最後副理事長張火爐花錢請鎖匠開門，卻發現門是由內反鎖，臨時理事會被迫取消，預計延到9月1日在體育署召開。

臨時理事會被迫取消

理事從全台各地趕來開會，卻不得其門而入，在場理事皆火冒三丈，立刻發起罷免案，全部33名理事，已有19名理事簽署，今早將把罷免書送至內政部和體育署。

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罷免書今送體育署

張火爐表示，「7月29日其實已提出罷免案，當時有13名理事簽署，但礙於連署書數量不夠多，聲量不夠強，加上部分理事認為應給吳兩平機會，所以暫緩提交，未料如今卻變本加厲，我們已忍無可忍。」

吳兩平日前捲入貪汙、浮報公費和安插自己兒子擔任翻譯和領隊等弊案，引起部分理、監事反彈，協會秘書長和副秘書長等重要人員，也因內訌紛紛離職，導致協會運作出現警訊。

張火爐批評，正常上班時間，協會卻大門深鎖；這一個月協會空轉傷害太大，臨時會原計畫是讓副秘書長復職，恢復協會業務，無奈卻遭到關門抵制。

本次臨時理事會由體育署核准，體育署競技組盧淑姿和內政部合團司代理科長鄭惠軒皆出席。盧淑姿表示，臨時會不得任意更改地點，若理事無法在原地點開會，會議就無效，因此只能擇期舉行。

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