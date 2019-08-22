龍舟世錦賽》亞運班底下馬威 海放中國奪首金

台灣龍舟隊世錦賽初登場，就在2000公尺項目奪下金牌。（取自Mr.CaNoe Taiwan粉絲專頁）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕2019世界龍舟錦標賽本週登場，去年雅加達亞運摘下2金1銀的台灣龍舟隊，昨在2000公尺項目傳出捷報，以9分09秒力壓第2名的中國隊摘金。

2000公尺項目 不再「銀」恨

台灣隊在今年世錦賽仍由去年亞運班底、來自花蓮的Mr.CaNoe龍舟隊組成，這是他們第4度參與世錦賽。去年他們不只在亞運繳出亮眼成績，也因一組太陽眼鏡代言的猛男照片爆紅，引起網友討論。

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昨率先登場的2000公尺項目，台灣隊繳出9分09秒，力壓中國隊的9分15秒奪下第一，銅牌則由泰國隊以9分21秒拿下。

最近東南亞運動會即將在11月30日登場，不少國家藉這次世錦賽備戰，因此今年在2000公尺項目，有多達19個國家參賽，想脫穎而出相當不易。台灣隊教練侯鴻章說：「這次有19個國家參與，強度相當高，也很開心選手們願在去年亞運後，更積極投入訓練，才能超越上屆第2名的成績。」

侯鴻章坦言，成績在高水平時，會被外界關注，也成為大家想超越的目標，尤其去年亞運摘金，大家都在關注這次世錦賽成績，壓力不小。拿下這面金牌，也為選手們注入強心針，接下來的1000公尺和500公尺都是台灣隊的強項，盼能繼續締造佳績。

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