蘇翊傑放下了 隨達欣退場

達欣主控蘇翊傑昨宣布結束15年的籃球生涯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年SBL球季結束後，達欣男籃選擇重返社會甲組聯賽，連帶影響球員生涯規劃。當家主控蘇翊傑昨在社群媒體上宣布退休，結束15年的籃球生涯，震撼不少球迷。

32歲蘇翊傑為SBL第3季新人王，過去效力達欣、台灣大、台啤及富邦勇士，也曾前往中國CBA挑戰，加盟新疆廣匯、廣州龍獅。2016-17球季，蘇翊傑重返達欣，助隊勇奪隊史第2座總冠軍，個人也榮獲總冠軍戰MVP。

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蘇翊傑本季場均11.5分、3.7籃板、5.8助攻，上季更締造大三元，並入選台灣隊參與世界盃資格賽，寶刀未老。昨他卻選擇在Instagram上宣布高掛球鞋，震撼籃壇，他說：「15年的籃球生涯，夠了也倦了，感謝也感恩。其實4年前我就想退了，但那時對自己下不了手，今年2月我心中已放下這迷人的運動，告別這圈子！」

今年球季結束後，達欣宣布離開SBL重返社甲聯賽，加上CBL成立破局、富邦勇士前進ABL，新球季SBL僅剩下5支球隊，國內籃球進入寒冬。昨召開的球團會議中，另外訂下2500萬為球團本土薪資上限，在薪資限制的情況下，也難有球團能提供符合蘇翊傑身手的合約。

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