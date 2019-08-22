殷仔防禦率止血 1球解決阿庫尼亞

陳偉殷昨8局上登板，連續解決3名打者。（資料照，法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕陳偉殷一掃前2場投4局失8分的陰霾，對勇士隊中繼1局，連續解決3名打者，馬林魚隊仍以1：5敗下陣來。

中止連兩場失分

陳偉殷前2場各投2局，分別失6分和2分，昨天終於找回投球的感覺，第8局1：5落後時登板，連續解決歐特嘉、新加盟勇士隊的漢米爾頓和超級新秀阿庫尼亞，對阿庫尼亞更是只用1球就拿下出局數，並投出全場最快的93.6英里（150.6公里）球速，防禦率降到7.00。

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1年前馬林魚隊先發投手伍雷納的全場第1球就砸到阿庫尼亞，引發1場大亂鬥，昨天馬林魚隊赫南德茲的第1球又打到阿庫尼亞，勇士隊總教練史尼克抗議赫南德茲沒有被驅逐出場，自己反而被主審趕出場。

史尼克到一壘審視阿庫尼亞的傷勢時原本還很冷靜，但當主審波特宣布給予2隊警告時，史尼克開始抓狂，對著波特大吼並指向赫南德茲，認為赫南德茲應該被趕出場，由於抗議太過激烈而被驅逐出場。

史尼克原本不確定赫南德茲是否故意砸人，但是看過重播後改變想法，他表示：「老實說，我不知道那傢伙為什麼要打他，但是有鑑於過去發生的事情，你應該把球投在外角，如果失投也不會這樣。」

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