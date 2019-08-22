一棒彈出牆外 楚奧特轟破生涯紀錄

天使隊楚奧特轟出生涯新高的第42支全壘打。（今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕天使隊楚奧特對遊騎兵隊雙重賽的午場轟出生涯新高的第42支全壘打，5：1贏得勝利；大谷翔平則在晚場演出猛打賞，但是天使隊鏖戰11局以2：3落敗。

單季42轟 追平貝林傑

楚奧特在午場的第1局打出2分砲，超越創於2015年的單季41轟紀錄，並追平道奇隊貝林傑並列大聯盟最多，以楚奧特的全壘打頻率，本季可望打出53轟，天使隊史紀錄是葛勞斯創於2000年的47轟。

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被視為當今大聯盟最佳球員的楚奧特，似乎仍在進化中，天使隊總教練阿斯瑪斯開玩笑表示：「我希望是如此，因為我的合約還有2年。今年可能是他攻擊表現最好的1個球季，他正進入球員生涯最成熟的年紀，希望他持續這個趨勢。」

連11場安 大谷猛打賞

午場沒有出賽的大谷，晚場第4局跑出內野安打，將連續安打場次推進到11場，第6局再打出一壘打，第8局擊出1分打點二壘打，攻下天使隊第1分。

天使隊大谷翔平演出猛打賞。（今日美國）

大谷5打數3安打、1打點，本季第8次演出猛打賞，打擊率上升到0.307。對於連續11場安打和猛打賞的表現，大谷表示，其實狀況還沒有到最好，但是的確在上升當中，希望有更多的打席來幫助球隊贏球。

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