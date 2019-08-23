兄弟「有頭有尾」 搶下聯盟龍頭

兄弟萊福力抱病繳出優質先發，助隊奪得3連勝。（記者廖耀東攝）

兄弟李振昌（右）以連3K漂亮終結比賽。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕賽後才自承有些小感冒，中信兄弟洋投萊福力的投球表現卻看不出身體微恙，昨役他投7.1局失3分（2自責），優質先發幫助球隊6：4擊敗富邦悍將，搶下3連勝，並靠著另地桃猿隊輸球，取代成為聯盟龍頭。

萊福力抱病 優質先發

萊福力2局上因隊友失誤失分，8局上則是球威下滑，退場後壘上留下的兩位跑者被後援投手送回本壘，但無損其優異表現。

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萊福力前兩次出賽表現都欠佳，11日先發戰富邦投2.1局失6分，上週對桃猿中繼0.1局失5分，他坦言，兩度出賽表現都糟糕，「我看了許多影片，球隊的情蒐人員也給我建議，幫助我調整，和捕手黃鈞聲搭配則很有默契，幫助我繳出好投。」

賽後萊福力拿著花束，原先想送給妻子，但妻子和孩子因感冒不克到場，他大嘆可惜之餘，也自承抱病出賽。他笑說：「若不是感冒，我應該能拚個完投吧，8局時就不會表現得像個老人一樣了。」

李振昌連3K 救援成功

兄弟9局上推出守護神李振昌，他重演上週末面對桃猿的三振秀，這回花了14球，接連解決張正偉、李宗賢和胡金龍，其中面對同樣旅美歸國的胡金龍，李振昌取得兩好球後球迷鼓掌，三振拿下最後出局數，主場球迷更歡聲雷動。

李振昌說，近期投球本就照自己節奏，不過狀況還不錯，「大膽去投，不要怕壞球。以返台第2年來說，現階段狀況確實比過往好一點。」

同樣演出三振秀的還有悍將包林傑，他投5局失2分吞敗，但送出7次三振，其中5局下連同對陳子鴻送出不死三振在內，罕見單局投出4次三振，是聯盟史上第5次。

悍將包林傑昨演出罕見的單局4K。（記者廖耀東攝）

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