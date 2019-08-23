獅加班換連勝 MVP「安可」啦！

獅隊林安可敲出再見安打，連2天獲選單場MVP。（記者黃志源攝）

林安可11局再見安

〔記者龔乃玠／台南報導〕MVP「安可」！統一獅隊昨鏖戰11局，菜鳥林安可揮出再見安打，以8：7險勝桃猿，奪下相隔1個半月的2連勝，連2天站上MVP舞台的林安可直呼，「很開心，之前有段時間沒打好，感謝教練信任我！」

獅隊在11局下靠郭峻偉、莊駿凱連兩支安打攻上一、二壘，並靠飛球推進二、三壘，林安可一棒敲出穿越一壘防線的滾地安打，送回再見分，連2天扮演致勝英雄。

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獅隊代總教練劉育辰說，雖然有些戰術他沒能確實執行，不過最後把握住機會，「我相信這2戰對他往後打擊有好的加乘效果。」

冠猛不猛恐領機票

桃猿先發洋投冠猛期末考表現仍不理想，前3局讓獅隊進帳6分，6局下保送連發後被換下場，總計先發5局丟4次保送，掉7分（責失4分），本季防禦率高達5.91，而猿隊新洋左投多猛昨已抵達台灣，未來有可能頂替冠猛。

桃猿總教練洪一中表示，冠猛確實投得不理想，但他還沒有看過新洋投，暫時無法做決定，不過也語帶保留指出，「如果（多猛）狀況OK，會考慮。」

桃猿輸掉這場比賽，也遭中信兄弟竄位龍頭，失掉8/9以來的龍頭寶座，不過今將前往洲際戰中信兄弟打「龍頭爭奪戰」，獅隊則轉戰天母棒球場迎戰富邦悍將，力拚自5/25-29後首度3連勝。

桃猿洋投冠猛期末考表現不理想，恐被多猛取代。（記者黃志源攝）

桃猿守備大亂導致失分，外野手藍寅倫（中）被換下場。（記者黃志源攝）

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