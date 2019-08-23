難忍「跆協之亂」 教部開鍘砍預算

吳兩平（資料照）

專案小組認定 人事、財務違法

〔記者林岳甫／台北報導〕跆拳道協會爭議延燒多日，體育署長高俊雄昨表示，對跆協離譜行徑「忍無可忍」，經教育部專案小組調查後，現任理事長吳兩平人事任用、協會財務都違法，依《國民體育法》規定處以警告並限期改善，且除選手選訓參賽經費外，停止協會明年度工作計畫經費部分補助1年。

前天19名跆協理事欲出席臨時理事會，協會竟將門反鎖，任理事們在外空等逾1小時。高俊雄表示，吳兩平蓄意放任協會惡化，教育部十分重視，絕不讓協會之亂影響選手權益。

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專案小組調查結果，吳兩平2個兒子雖不屬專任人員，但訪談其他協會人員，2人確實兼任國際事務組及國際關係組組長，及擔任跆協所辦國際賽的組長職務，領有出席費或工作費，違反國體法第39條應利益迴避等規定。

財務部分，除了體育署、國訓中心補助有相關憑證可查證外，跆協自籌款卻未建立財務運作管理內控機制，導致所附支出憑證不齊或缺漏，恐有浮報等問題。體育署競技組長洪志昌表示，除了既有的行政調查外，也會把相關事證移送檢調等單位併案偵辦。

此外，有多名理事展開罷免吳兩平行動，昨體育署尚未收到罷免連署書。洪志昌透露，不論罷免是否成功，絕不能影響培訓的教練及選手，現階段屬爭取東京奧運門票的關鍵時期，體育署會全力扮演教練、選手的後盾。

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