富邦「球給志傑」 要他當隊神

暌違台灣籃壇10年的「野獸」林志傑，正式加盟富邦勇士球團。（記者叢昌瑾攝）

暌違10年 「野獸」重返台灣籃壇

林志傑妻小現身加盟記者會。 （記者叢昌瑾攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新球季將前進ABL的富邦勇士，昨為「野獸」林志傑舉行加盟記者會，宣布他將披上12號戰袍，重返台灣籃壇。暌違10年後回歸，已有3個孩子的林志傑表示，返台不只為了家人，也想為台灣籃壇盡一己之力。

加盟富邦勇士

許晉哲是推手

林志傑今年和浙江廣廈合約到期，雖有不少CBA球隊尋求他的加入，他仍選擇加入富邦勇士，總教練許晉哲為最重要推手之一。許告訴他，現在是回來打球的最佳時機，未來想看到他在台灣退休。而愛家的林志傑也認為，讓孩子看到自己在台灣打球，意義重大，「現在他們還看不懂比賽，不過看到我在場上，會知道那是爸爸。」

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「俠獸對決」戲碼 可望重現

加入富邦勇士後，林志傑將會碰上老對手田壘、前隊友陳世念等人，對於「俠獸對決」，他說：「現階段和球隊的磨合較重要，得打出精彩的比賽讓球迷覺得值得。」

許晉哲表示，現在大家還停留在「球給志傑」的狀態，希望球隊能加速磨合，也期待林志傑的加入能幫助年輕球員們成長，「志傑自我要求很高，他的影響力能刺激大家進步。」林志傑提到，過去習慣用天賦打球，但他會告訴年輕球員，若想走得長遠，勢必得下功夫。

旅外10載 給自己打90分

林志傑在CBA期間，成為廣廈隊史得分、助攻王，兩度勇奪CBA技術挑戰賽第一名，身手無庸置疑，且他高度自我要求的態度，深受推崇。許晉哲提到，過去造訪廣廈球場時，看到林志傑的巨幅海報，寫著「隊魂」，令他相當感動，「這表示志傑在這裡相當受到肯定。」他期待林志傑接下來能更上一層樓，成為富邦勇士的「隊神」。

回憶這10年的旅外生涯，林志傑說：「我打90分，該爭取、努力的都有實現，唯一遺憾是沒拿到冠軍。」並笑說，盼現在效力廣廈的小老弟劉錚能幫他圓夢。

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