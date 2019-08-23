第5局遇亂流 張奕搶3連勝「殘念」

旅日好手張奕高中、大學都在日本福岡求學打球，昨重返「第二故鄉」，在軟銀主場福岡巨蛋初登板先發，父親張正昌率龐大親友團到場助威，可惜沒能見證張奕奪3連勝。（圖：張正昌提供）

一軍首敗 歐力士終止5連勝

歐力士張奕先發4.2局失3分，一軍生涯吞首敗。 （取自網路）

〔記者吳清正／綜合報導〕張奕昨在第5局遭遇亂流連失3分，吞下生涯首敗，終場歐力士以1：5敗給軟銀，終止5連勝。

張奕前4局表現幾近完美，最快球速151公里，只被松田宣浩打出2支一壘打，取得1：0領先。

第5局張奕一上場連續解決2名打者，只差1個出局數就取得勝投資格，不料連續四壞球保送福田秀平和柳田悠岐，再被內川聖一和葛拉西亞連續二壘打失3分，他也被打退場。

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前4局完美 最快飆151KM

張奕投4.2局被擊出4支安打，投出4次四壞球、2次三振，生涯首度先發未能投滿5局，無緣3連勝。

軟銀先發投手和田毅第1局被福田周平三壘打失1分，投到6局結束只再被擊出1支安打，並連續解決所面對的最後13名打者；本週三從傷兵名單復出的柳田，第7局轟出陽春彈，也是4月7日以來第1支全壘打。

王柏融昨4打數無安打

王柏融昨4打數無安打，被三振1次，日本火腿靠著清宮幸太郎、渡邊諒各1發2分砲，5：3擊敗西武，免於被3連戰橫掃。

在中田翔受傷後扛起第4棒的清宮連2場開轟，和去年一樣在8月21、22日都擊出全壘打。

6月中下二軍調整的樂天宋家豪昨重返一軍，樂天打到第10局以8：5擊敗羅德，宋家豪未登板。

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