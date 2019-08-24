林智勝雙響砲 單場8打點助「鄭」

兄弟林智勝（中）昨敲雙響砲，單場8打點寫生涯新高，助隊大勝桃猿。（記者廖耀東攝）

鄭凱文拿下第10勝，成為中職第2位10勝10中繼的投手。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕林智勝昨天一夫當關，不僅演出生涯第21次單場雙響，單場打下8分打點也創生涯新高，率領中信兄弟以11：3擊敗他的前東家Lamigo桃猿，兄弟仍居下半季戰績首位，領先桃猿的差距拉開到1.5場；8局下兩出局滿壘，又輪到林智勝上場打擊，全場屏息以待，儘管遭到三振，但他此役的超猛表現，早已是單場MVP的不二人選。

3人達20轟 兄弟隊史首見

林智勝2局下轟出3分彈，助兄弟以3：0先馳得點，6局下又敲第2發3分彈，助兄弟以6：3拿回領先，生涯第21次演出單場雙響，再一次就追平張泰山保持的中職紀錄；7局下2出局滿壘，他再擊出安打送回2分，單場8分打點創生涯新高，在中職史上並列第2位，紀錄是前兄弟象洋砲奧力偉單場11分打點。

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林智勝轟出本季第19、20轟，連同張志豪22轟、詹子賢20轟，兄弟本季有3人達成單季20轟，隊史首見，也是繼2016年Lamigo桃猿（王柏融29轟、陳俊秀26轟、林泓育23轟）後中職史上第2隊，若16轟的陳子豪也跟進，將寫下中職首次單隊4人單季20轟。

10勝10中繼 鄭凱文第2人

鄭凱文於6局上2出局接替王鴻程，及時三振林立化解滿壘危機，讓兄弟以3：3沒被超前，中繼1.1局飆3Ｋ無失分，拜6局下林智勝二度開砲之賜，拿下本季第10勝，繼2011年統一獅王鏡銘後，成為中職第2位單季10勝10中繼的投手。

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