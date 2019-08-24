退休年成主場王 恰恰以饗象迷

兄弟彭政閔球員生涯最後一季，在主場打得特別順。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕再一個月又一週就要引退，打擊一向讓人覺得穩定的彭政閔，沒有發現今年是他主、客場打擊率差異最懸殊的一年，得知本季竟然有著這樣的成績展現，不禁驚訝地說「是喔？要補應該也來不及了吧？」

彭政閔在中職19個球季，生涯平均打擊率3成33，在至少4000個打數的球員中僅次於林益全的3成45，主場打擊率3成31與客場3成34也相去無幾，符合他給人一貫的穩定印象，今年卻悄悄出現極端變化，主場打擊率3成71比客場2成16高出一大截。

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細看彭政閔的單季成績，2003、2006、2008、2013這4年，是他主、客場打擊率落差較大的4季，但差距都沒超過1成，今年主場打擊率比客場高約1成6、主場安打39支是客場24支的1.6倍，都是他生涯19年來首見。

彭政閔指出，一項都只注意全季成績，從來沒去注意主、客場是否有落差，也不知道如何解釋為何今年在主場打得特別順，「真要說的話，可能是主場練完球以後，有地方也有時間可以休息，通常我會小睡一下，客場就比較沒辦法。」

彭政閔表示，這幾年各隊的主場經營愈來愈好，球員打球環境比以前舒服，陸續增加醫療器材、休息室等設施，確實對提升表現有幫助，「既然今年差這麼大，想要補應該也來不及了吧？就順順地打吧！」

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