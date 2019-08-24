攻佔棒球場 我國陸軍秀肌肉

CH-47努契克直升機吊掛「運動員戰士紅不讓」標語，飛越洲際棒球場上空。（中信球團提供）

陸軍司令部總士官長潘文清搭乘國造特戰突擊車進場。（中信球團提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕國防部108年軍人節系列活動昨天移師台中，由陸軍司令部與中信兄弟合作「鋼鐵英雄紅不讓」，高潮之一是陸軍司令部派出採購數量有限的CH-47努契克直升機，吊掛「運動員戰士紅不讓」標語飛越球場。

國軍為增強運輸與特種作戰能力，於1999年首次從美國獲得9架CH-47SD，配屬航空特戰指揮部空中運輸營，陸軍昨天出動一架，機身下方吊掛「運動員戰士紅不讓」標語，於5點45分從洲際棒球場右外野往左外野飛越球場上空。

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開球儀式也很特別，陸軍司令陳寶餘上將從完成5次跳傘的特指部女兵葉家妤接下球與手套後，交給搭乘國造特戰突擊車進場的陸軍司令部總士官長潘文清，由潘文清站在投手丘上送出一記漂亮變化球，連蹲捕的陳江和都嘖嘖稱奇。

陸軍還在賽前安排陸軍專科學校戰鼓表演、特種作戰指揮部戰技操演、陸軍樂儀隊表演，並由269旅官兵舉護巨幅國旗進場。108年軍人節系列活動繼16日由空軍、昨天由陸軍主辦後，28日在澄清湖球場由海軍壓軸。

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