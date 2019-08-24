日職》大王無起色 小宋投出信任感

樂天宋家豪相隔72天再登板，中繼2局飆2K無失分。（取自樂天官網）

火腿王柏融安打難產，打擊率2成68，創下4個月以來新低。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿王柏融昨作客打得最順手的大阪京瓷巨蛋，依然無功而返，連12打席無安打，打擊率跌破2成7，創4個月以來新低，火腿最終以4：6不敵歐力士，吞近4戰第3敗。

昨賽前王柏融在京瓷巨蛋20打數12安打，外帶本季3轟中的2轟，打擊率高達6成。但相隔2個多月傷癒回歸幸運地，首戰不若過往順手，4、5局對歐力士先發山岡泰輔的招牌滑球無招架之力，以投手前滾球、揮空三振錯失得點圈打擊機會。

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山岡退場後，王柏融8局上面對増井浩俊，遭指叉球三振，單場4打數無安打。本月10日歸隊總計31打數僅敲5安打，打擊率僅1成61，為大王職業生涯5年來、單月最低數字，他在中職單月最低打擊率為菜鳥年10月份的1成85。

另一名旅日右投張奕昨遭歐力士隊下放，他在22日對龍頭軟銀先發4.2局掉3分，吞日職生涯首敗，監督西村德文認為身體平衡有點跑掉，上下半身不太協調，修正過後下次再努力。不過，張奕粉絲團表示，這是歐力士隊戰力調整，張奕仍隨隊一軍，並於兩週後先發

樂天宋家豪重返一軍則有好的開始，昨對西武5局下相隔72天登板，先讓洋聯打擊王森 友哉連揮3空棒，再用變化球K掉四番外崎修汰，6局下續投解決全壘打王山川穂高，僅花11球完成3上3下。宋家豪中繼2局飆2K無失分，樂天終場雖6：8輸球，仍將重獲信任。

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