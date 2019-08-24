台美選秀大物 U18熱身賽同場過招

U18台灣隊長鄭宗哲。（資料照，記者羅志朋攝）

今起在台中4連戰

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽下週五在南韓釜山點燃戰火，台灣隊今起將與美國隊在台體大進行一連4天熱身賽，首戰今天下午1點開打（緯來體育台直播），台灣隊教頭周宗志喊話，目標闖進4強。

上屆U18美國隊締造4連霸，今年力拚隊史第10冠，總教練萊格特連兩屆領軍，大聯盟官網列出明年選秀前10大高中新秀，U18美國隊陣中就佔7人，球速達153公里的右投艾柏高居第2，外野手韓德瑞克、左投沙威諾、內野手霍華德、外野手阿姆斯壯依序排第3至6名，戰力強大。

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大聯盟10大高中選秀新秀 7人入列

台灣隊陣容也很有看頭，由旅外雙星王彥程、鄭宗哲領銜，四大球速150公里「火球男」李晨薰、陳柏毓、潘文輝、陳志杰壓陣，加上今年中職選秀球團指名的岳政華、羅暐捷、張聖豪和林瑞鈞，及國手資歷豐富的李灝宇扛第4棒，投打各有亮點。

周宗志表示，和美國隊打4場熱身賽是好事，特別是對打者有利，美國隊投手有一定水準，打者能提早適應高強度投手，透過熱身賽適應速球和變化球，希望打者大膽攻擊，做錯也沒關係，儘快調整到位。

王彥程。（資料照，記者羅志朋攝）

熱身賽勝負不是重點，台美交手並非精銳盡出，因為兩隊在下週六預賽將正面對決。周宗志透露，熱身賽會讓每名投手出賽，上去踩一下投手板找感覺，但正式比賽有機會對美國隊登板的投手，熱身賽投球局數不會太長，也不會把武器球拿出來用。

台灣隊已集訓1個多月，7月中旬先與中職二軍球隊進行熱身賽，隨後赴日移地訓練並打3場練習賽，適應人工草皮。這屆賽事在南韓釜山機張郡現代夢公園棒球場舉行，3座比賽場地有天然也有人工草皮。

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