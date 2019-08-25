捷克桌球公開賽》18歲vs.38歲 林昀儒拚決賽門票

林昀儒（右）昨直落4擊敗平野友樹（左），晉級男單4強。（歐新社）

下午4點戰前球王波爾

〔記者許明禮／綜合報導〕雖然在8強戰沒有等到「怪物少年」張本智和，只等到另一日本黑馬平野友樹，18歲小將林昀儒依然展現沉穩球風，以直落4輕鬆過關，闖進2019年捷克公開賽男單4強，今天下午4點將和德國前世界球王波爾爭奪決賽門票。

世界排名第8的波爾，昨克服局數1：3落後，在第6局驚險化解兩個賽末點後，以4：3逆轉世界排名18的南韓名將李尚洙，艱苦取得4強門票。

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世界排名13的林昀儒，這一站對手都不在預期內，原本以為第2輪會碰到日本名將丹羽孝希，結果卻迎來葡萄牙好手佛雷塔斯﹔按照劇本，8強將遭遇上週剛奪下保加利亞公開賽冠軍的張本智和，沒想到張本首輪就爆冷敗給19歲羅馬尼亞小將普雷提，而普雷提又在局數3：1領先下被世界排名116的平野友樹逆轉。

林昀儒去年瑞典公開賽資格賽曾以4：2力退平野友樹，這回交手，小林無論在速度、質量和打球線路都優於對手，4局分別只讓平野拿下1、9、7、7分。

做最困難準備 不在意對誰

在這一站之前已近3週未出賽的林昀儒表示：「這幾場打下來，狀況有慢慢調整得比較好。」至於無緣對決張本智和，他則說：「遇到誰其實心裡都覺得還好，不管遇到誰，就是做好最困難的準備。」

目前有機會阻擋林昀儒前進腳步的可能是波爾，38歲的波爾去年卡達公開賽曾以4：1打敗林昀儒，只是今年小林進步神速，兩人再次對決勝負難料。

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