羽球世錦賽》3度3局戰耗心力 周天成無緣獎牌

周天成不敵王高倫止步8強，自認喪失專注力是致命傷。（法新社）

廖敏竣（右）／蘇敬恒（左）以直落2惜敗，無緣男雙4強。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在2019年世界羽球錦標賽，以16：21、21：11、14：21不敵世界排名15的泰國選手王高倫，無緣生涯首張世錦賽4強門票；廖敏竣／蘇敬恒也在男雙8強直落2吞敗，宣告台灣隊本屆賽事全數結束。

周自評喪失專注力

世界排名第2的周天成在8強前有2場打滿3局，耗費不少體力，昨他與20歲的王高倫過招，再次殺進3局大戰。決勝局周天成一度取得7：2領先，無奈比賽後段體力幾乎耗竭，讓年輕對手主導比賽節奏揚長而去。

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沒能突破8強關卡，周天成認為喪失專注力是最大致命傷，也大讚王高倫的爆發力和速度發揮得淋漓盡致，強力殺球令人難以招架。

王高倫首度打世錦賽就勇闖4強，將與丹麥好手安童森爭奪決賽門票，勝者與世界球王日本名將桃田賢斗角逐冠軍，昨桃田以21：13、21：8收拾印度選手帕拉內斯。

廖蘇配緊追仍惜敗

另一方面，廖敏竣／蘇敬恒在男雙8強遭遇2017年世錦賽金牌、世界排名第2的印尼組合阿赫桑／塞帝亞萬，最終以17：21、19：21落敗。

距離獎牌只差一步，廖敏竣表示，對上經驗豐富的印尼組合，想突破確實不易，「即便我們一路緊咬比分，但對手節奏控制得宜，不斷瓦解我們的追分攻勢。」

下站迎接台北主場

結束瑞士行，周天成與廖敏竣、蘇敬恒都將返台備戰9月3日開打的台北公開賽。

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