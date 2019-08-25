羽球世錦賽》辛度拒3連亞 奧原今拚雙后

奧原希望今若奪冠，可同步登上世界球后寶座。（法新社）

辛度力拚印度史上首座世界冠軍。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本名將奧原希望昨在2019年世界羽球錦標賽4強，以17：21、21：18、21：15逆轉泰國名將依瑟儂，今她將與印度好手辛度爭奪冠軍，力拚雙喜臨門，登頂成為新科世界球后。

世界排名第4的奧原希望與世界排名第6的依瑟儂一路廝殺，決勝局上演體力大考驗，她把握對手專注度下降失誤連發，最終在耗時83分鐘的激戰中脫穎而出。

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另一場女單4強賽呈現一面倒的戰況，世界排名第5的辛度表現大殺四方，讓世界排名第3的中國女將陳雨菲一路挨打，僅花費40分鐘就以21：7、21：14輕鬆取得決賽門票。

辛度挑戰印度第一人

辛度在大賽表現亮眼，2016年里約奧運及2017、2018年世錦賽鍍銀，此次她期盼能更上層樓，目標改變獎牌成色，成為首位問鼎世界冠軍頭銜的印度球員。

若奪第2冠 奧原首登球后

隨著陳雨菲止步4強，奧原希望點燃登頂機會，若能繼2017年後再次於世錦賽封后，積分將上看9萬4136分，擠下現任世界第1山口茜的9萬3930分，陳雨菲以9萬2765分持平第3，戴資穎此行止步8強，積分停在9萬2625分，最壞情況跌至第4，創近3年新低。

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