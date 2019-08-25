台將兩樣情 旅美同日炸裂、旅日同坐板凳

林子偉。（資料照，今日美國）

林子偉開轟 張育成雙響

〔記者倪婉君／綜合報導〕旅美3A好手林子偉、張育成昨天同日炸裂，林子偉首打席就開轟，張育成更是單場雙響砲。不過旅日兩大打者陽岱鋼和王柏融昨都坐板凳，僅「岱桑」9下代跑亮相，但所屬球隊都贏球。

林子偉本季在大聯盟出賽13場，目前仍在紅襪3A等機會，他昨對藍鳥3A擔任先發6棒二壘手，2局首打席就轟出右外野陽春砲，也是本季在3A的第3轟。林子偉累計3打數2安打1打點，助隊4：2贏球。

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張育成。（資料照，法新社）

張育成本季則在6月29、30日有兩場大聯盟出賽紀錄，昨擔任印地安人3A先發5棒二壘手，對老虎3A轟出2發兩分砲，單場5打數3安打猛打賞，還有4分打點，助隊15：7大勝。

大王未出賽 陽岱鋼代跑

旅日方面，王柏融在連3場、12打席未敲安後，昨天並未出賽，火腿靠有原航平先發7局只失1分好投，以及打線12支安打，7：1贏球，並拉開與歐力士的勝差至1.5場、免於在洋聯墊底。

陽岱鋼直到9下兩出局才上場代跑老將阿部慎之助，巨人該半局靠坂本勇人敲安獲追平分，至延長11局下再靠代打石川慎吾再見兩分砲，8：6擊敗橫濱DeNA，並亮起封王魔術數字「M20」。

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