U18世界盃》台美熱身賽 龍捲風左投上陣 林昱珉2局飆6K

美國隊球員為台灣球迷簽名。（記者羅志朋攝）

今第2戰推陳柏毓先發

林昱珉國際賽經驗豐富，昨天與美國熱身賽擔任先發投手，表現亮眼。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕這屆U18世界盃棒球賽美國實力強勁，尋求5連霸前，先來台進行一連4天熱身賽，昨台灣隊首戰以0：7不敵美國，先發左投林昱珉表現亮眼，大賽可望扛重任。台美熱身賽第2戰今天下午1點在台體大開打，台灣隊推出陳柏毓先發。

U18世界盃美國隊教練瑞奇（Gregg Ritchie），過去曾效力兄弟象。（記者羅志朋攝）

林昱珉昨先發2局狂飆6K，只被敲1安、1保送無失分，他說，壘上有無跑者球速落差大，壘上有人投球動作小，所以球速沒那麼快，變化球要再加強。

穀保家商的林昱珉打過U12、U15世界盃和亞洲青少棒賽，今年征戰U18，國手資歷豐富，台灣教頭周宗志稱子弟兵是「強心臟」投手，原本想修改「龍捲風」投球動作，因林昱珉不適應而作罷。

台灣週五首戰巴拿馬

這屆U18台灣與巴拿馬、美國、日本、西班牙和南非分在B組，取前3名晉級6強複賽，週五首戰巴拿馬，只要贏球幾乎篤定取得複賽門票，周宗志表示，會把狀況最好的投手壓在首戰全力搶勝；以近況而言，陳柏毓、李晨薰和林昱珉機會最高。

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美國昨狂敲13安添得7分，動用4名投手都沒有掉分，周宗志認為台灣隊打擊和預期差不多，主要利用4場對美熱身賽，讓打者適應速球和快速變化球，但幾次守備失誤和處理球態度不夠積極，需檢討改進。

台美將在週六U18預賽碰頭，雖然熱身賽首戰落敗，不過第4棒李灝宇認為，其實這場有機會贏球，只是好幾球打到對方手套；主戰捕手林辰勳也說，美國沒有想像中恐怖，相信正式比賽一定有機會擊敗他們。

U18日本隊昨也展開首場對外試合，最終以5：0擊敗駒澤大學，陣中備受注目的「令和怪物」佐佐木朗希登板小試身手，投1局飆1K無失分，最快球速153公里。

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