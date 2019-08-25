U18世界盃》潘文輝、陳志杰 兩大火球男 坐鎮台灣隊牛棚

潘文輝（見圖）今年U18世界盃攜手陳志杰把守台灣隊後防。（記者羅志朋攝）

共同喊話球速投到160

陳志杰（見圖）今年U18世界盃攜手潘文輝把守台灣隊後防。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕3個月前玉山盃，潘文輝狂飆153公里速球、陳志杰催150公里，兩名「小高一」技驚四座，今年U18世界盃兩大「火球男」攜手把守台灣隊後防，兩人共同喊話：「未來球速希望能投到160公里。」

潘文輝和陳志杰同為龜山人、龜山少棒出身，兩家走路不到10分鐘，國小到外地比賽是室友，也是好麻吉，國中分道揚鑣，潘文輝笑說，「國中我先填新明，志杰跟著填，後來覺得新明好手太多，出賽空間有限，我就跑到龜山，也沒跟他講。」

國中時潘文輝、陳志杰最快球速約140公里，高中分別升上穀保、平鎮，不到1年球速飆升至少10公里，潘文輝解釋，高中右肩曾受傷，特別加強肌力和核心肌群，幫助很大；陳志杰則說，有加強下盤力量。

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U18台灣隊集訓期間，教練團刻意安排兩大火球男同時間進牛棚練投，或練習賽同步登板投球，還開玩笑說：「球速慢的要請球速快的喝飲料。」形成良性競爭。

飆153公里火球，學長猛虧潘文輝，「哎呦，台灣最速男耶！」他說，高中教練周宗志注重球速，因為控球可以再練，速度要趁年輕催出來，「身材和天分也很重要。」

球探評價都有機會旅外

細數國內青棒歷史，投手高一球速飆破150公里非常稀有，如今兩人同時冒出頭，還是國小同窗；球探評價，未來潘文輝和陳志杰皆有機會旅外，陳志杰甚至比胡智為同期更好，但兩人控球須更精準才行。

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