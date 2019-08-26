陳柏毓U18可望扛首戰 4火球男坐鎮

岳政華（中）秀出「二刀流」好表現。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕U18世界盃台美熱身賽昨進行第2戰，美國隊全場擊出8支安打，加上台灣隊投手群奉送5次四壞球保送，最終就以6：3贏球拿下2連勝，第3戰今晚6點半在台體大球場進行（緯來體育台直播），台灣隊推出左投王彥程先發。

台灣隊陳柏毓昨對美熱身賽，先發2局被敲4安失3分。 （記者羅志朋攝）

對美飆150KM 個人生涯最速

台灣隊先發投手陳柏毓昨投2局被敲4安，失3分承擔敗投，飆150公里則寫下個人生涯最快球速紀錄，加上李晨薰、潘文輝和陳志杰，U18台灣隊陣中有4大150公里「火球男」坐鎮。

U18台灣隊教頭周宗志說，陳柏毓投得不差，首局美國隊前2支安打其實打得並不扎實，索德斯通擊出清壘二壘安打，那球也沒失投，不過，正式比賽如果對美國隊或日本隊，陳柏毓第1局狀況要注意。

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陳柏毓表示，這場較亢奮，一開賽狀況不錯，但首局被打2支不營養安打，投球節奏有點亂掉，第2局嘗試將決勝球壓低，讓對方打者揮棒，「這場直球不太一樣，隊友說有上飄的感覺。」

岳政華二刀流 敲2安

這屆U18台灣隊週五首戰巴拿馬隊，若贏球晉級6強複賽機會大增，堪稱預賽最關鍵一役，陳柏毓先發對巴拿馬隊機會很大。

準職棒新人岳政華昨秀投打「二刀流」好身手，擊出2支安打，帶有1分打點，第8局登板投球，投1局用了19球，奉送2次四壞球保送無失分，最快球速143公里。

岳政華表示，這場直球感覺不錯，但變化球不太準，以平常心去投，投球狀況有回到顛峰時期8、9成，他強調：「我喜歡投球，也珍惜還能投球的日子，進職棒先以打者為主，能否投球就看球團安排。」

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