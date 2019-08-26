3度至少連20場安打 王威晨重新起步

兄弟王威晨是中職第3位3次至少連續20場有安打的球員。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕王威晨前天4打數0安打，連續安打場次停在27場，無緣挑戰郭嚴文的中職紀錄連續33場，只與張正偉並列史上第4，他不諱言有點可惜，卻覺得是新的開始，他會繼續努力，昨天4局下馬上擊出安打重新起步。

中職連續場次安打

中職球員至少2次 連續20場有安打

王威晨指出，去年曾經連續21、23場有安打，今年能推進到27場，已經又有進步，感謝教練與隊友，教練讓他可以上場，隊友也幫忙他，這次有16場只敲1安，過程也有運氣成分，「紀錄斷了雖然可惜，但又會是新的開始。」

繼羅敏卿、蔣智賢後第3人

王威晨打職棒不滿4年，卻是繼羅敏卿、蔣智賢後，中職第3位3次至少連續20場有安打的球員，他覺得，有過前2次的經驗，這次的壓力就比較小，不像之前那麼緊張，「真要說差別，前2次想挑戰紀錄的欲望，比這次強烈很多。」

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這3次至少連續20場有安打，讓王威晨深刻體會「棒球就是這樣」，他表示，有時怎麼出棒都是安打，有時想擠1支都很困難，愈刻意想打安打就愈打不出來，教練與隊友也都清楚難度所在，前天賽後紛紛安慰他「辛苦了！」

王威晨認為，這次與前2次不同之處，在於都跟著球隊節奏在打，比挑戰紀錄更重要的是球隊贏球，只要把本分與細節做好，機會一定會再出現，「又是新的開始，我會繼續努力，只要持續出賽，每個人都有機會挑戰紀錄。」

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