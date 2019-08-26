蘇智傑雙響砲 隻手斬悍將

統一獅蘇智傑昨雙響砲，打下獅隊全部分數，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅蘇智傑昨演出猛打賞、雙響砲，打下獅隊全部分數，以4：2力克富邦悍將，獅隊取得2連勝和系列賽勝利。

蘇智傑第1局打出先馳得點的陽春彈，第2局在林安可、林靖凱安打後，轟出3分砲，連兩打席、連兩局開轟，取得4：0領先。

蘇智傑第4局擊出一壘打，第8局打出中外野高遠飛球，可惜在警戒區被接殺，未能再達成單場3響砲。

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這是蘇智傑生涯第6次、本季第3次、本月第2次單場至少2支全壘打，包括8月11日對Lamigo桃猿轟出3響砲，8月份已經打出7支全壘打，本季22轟再創生涯新高，和全壘打領先的桃猿朱育賢只差3轟。

蘇智傑表示，8月份感覺打擊狀況很不錯，但是並沒有特別去想全壘打王之爭，或許也是因為沒有多去想，才打得出全壘打，就像現在打第2棒，不能只想揮大棒，還必須想辦法上壘，以把球打得確實為優先，反而造就不少全壘打。

獅隊先發投手瑞安前6局無失分，只被擊出5支安打，第7局一上場被連敲5支安打，但是悍將首名打者林益全搶攻三壘被觸殺，范國宸、林哲瑄、高孝儀和于孟馗安打扳回2分，1出局攻佔滿壘，王正棠打出雙殺打而錯失追平、甚至超前的機會，瑞安連3場投出優質內容，拿下本季第5勝。

陳韻文首次單季20救援成功

獅隊終結者陳韻文投第9局無失分，投出2次三振，生涯第1次單季救援成功達到20場。陳韻文表示，這可以算是一個小小的里程碑，希望再繼續努力達成更多。

陳韻文6月底入伍服替代役，1個多月沒有在一軍出賽，救援成功次數一度被悍將陳鴻文逼近，現在再拉開到6場，對於生涯第1次挑戰救援王，陳韻文表示，對於個人獎項順其自然，多想只會給自己壓力。

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