「乒」倒前球王 林昀儒再演「金」奇

林昀儒拿下今年單打第3冠，66萬獎金入袋。 （歐新社）

賽史第2位奪冠台將

18歲小將林昀儒擊潰前世界球王奧恰洛夫，在捷克公開賽封王。（歐新社）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲台灣小將林昀儒昨在2019年捷克公開賽男單4強賽，先以4：3扳倒38歲的德國老將波爾，決賽再以4：1擊潰另一名德國前世界球王奧恰洛夫，也是繼1999年的蔣澎龍之後，第二位在這項賽事男單奪冠的台灣球員。

男雙決賽「銀」恨

這也是林昀儒繼阿曼公開賽、T2鑽石聯賽大馬站之後，今年第3座單打冠軍，笑納2.1萬美元（約66萬台幣）獎金。林昀儒和廖振珽的組合則在男雙決賽以1：3不敵南韓新組合趙大成／李尚洙，和今年第二座男雙冠軍擦身而過。

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今年第3冠 66萬獎金入袋

世界排名13的林昀儒，去年卡達公開賽以1：4不敵波爾，但這1年多來小林不斷進化，這回幾乎由他掌控局面，雖然在3：1領先時被追成3平，但決勝局小林在4：6落後時，在相持大戰中打出一記大角度的反拉，讓波爾撲倒在地還撞上圍布，這球也改變戰局，最後小林以11：8逆轉勝。

賽後波爾也盛讚林昀儒進步神速，未來將是桌壇的閃亮之星，「對手確實很聰明，在決勝局敢於冒險，打出漂亮的進攻，他配得上這場勝利。」

林昀儒在擺平世界排名第8的波爾後，現今世界排名前十的高手中，只剩中國的許昕、梁靖崑還沒贏過。

林昀儒決賽對決世界排名11的奧恰洛夫，去年瑞典公開賽兩人首度交手，小林以1：4吞敗，不過他隨即在隔週的奧地利公開賽以4：2甜蜜復仇，今年卡達公開賽16強戰再以4：2力退奧恰。

手感火燙的林昀儒，開賽後氣勢如虹，以11：9、11：5連下兩城。奧恰洛夫第3局改變戰術，開啟進攻模式，11：4扳回一城。但小林也迅速做出回應，以流暢的正反手銜接，突破對手防線，11：5、11：9再下兩城，寫下近期對戰3連勝。

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