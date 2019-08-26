世青少射箭錦標賽》高二戴宇軒金包銀 湯神接班人

戴宇軒（右）在射箭世青少錦標賽反曲弓項目，拿下個人金牌。（教練劉展明提供）

〔記者林岳甫／越洋採訪報導〕明德高中二年級射箭小將戴宇軒昨在西班牙馬德里進行的2019年世界青少年錦標賽，斬獲男子反曲弓個人金牌及團體銀牌，成為「湯神」湯智鈞後，令人期待的新星。

戴宇軒（右起）、蘇于洋、劉泰言合力摘下反曲弓團體銀牌。（教練劉展明提供）

戴宇軒今年全國中等學校運動會資格賽居第3，個人淘汰賽卻8強買單，心情大受打擊並陷入低潮。教練劉展明表示，「戴宇軒全中運後有向湯智鈞訴苦，而我鼓勵他既然發現問題就要解決，認真苦練就是唯一的解決方法。」

企業聯賽效力青年隊的戴宇軒把教練的話聽進去，苦練也收到成果，本屆世青少率蘇于洋、劉泰言在團體賽一路過關斬將，昨在金牌戰雖錯過4：0聽牌優勢，加射以27：28不敵強敵南韓隊，摘下銀牌。

個人反曲弓奪金 團體摘銀

「銀」恨未影響戴宇軒征戰個人金牌賽，他克服1：3落後，最終以7：3逆轉墨西哥選手札帕塔，奪生涯首面國際賽金牌。劉展明透露，戴宇軒這次表現令人激賞，只要能加強專注力，有朝一日必成大器。

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值得一提的是，有望前進明年東京奧運的湯智鈞，上屆世青少奪個人、混雙金牌及團體銀牌，如今由戴宇軒成功接棒。劉展明說：「戴宇軒身材比湯智鈞好，但場上略顯保守，希望他能學習湯智鈞敢衝的優點，才能在各大錦標賽穩定發揮，拚出更多佳績。」

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