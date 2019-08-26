球后剋星辛度摘冠 小戴落居世界第3

印度好手辛度昨奪得世界羽球錦標賽女單冠軍。（美聯社）

奧原爭球后夢碎

女子單打進入戰國時代

日本名將奧原爭球后夢碎。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕印度女將辛度雖專打大賽，卻始終無緣金牌殊榮留有遺憾，昨她不願再「銀」恨，挾著接連粉碎台灣一姊戴資穎、中國好手陳雨菲的球后夢，在2019年世界羽球錦標賽女單金牌戰，以兩個21：7橫掃日本名將奧原希望，成為首位在世錦賽奪金的印度選手。戴資穎本週世界排名將下滑至第3。

值得一提的是，世界羽聯（BWF）在2006年將賽制改成21分制後，世錦賽女單決賽輸家最低分是2007年香港選手王晨的20分，昨奧原僅拿14分，寫下難堪紀錄。

辛度在2016年里約奧運及2017、2018年世錦賽皆鍍銀，被戲稱「最強收銀員」。她本屆世錦賽有備而來，8強起接連擊敗戴資穎、陳雨菲及奧原，捧冠實至名歸，她說：「我要把這座冠軍當作媽媽的生日禮物，也要謝謝南韓教練金知賢的指導。」

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世界女單前5席 進入戰國時代

辛度不只拿到夢寐以求的世錦賽金牌，期間粉碎戴資穎、陳雨菲、奧原的球后夢，使世界女單前5席進入戰國時代。

BWF明天更新世界排名，辛度積分將升至8萬2634分，排在世界第5，而日本好手山口茜本屆32強出局，仍以9萬3930分續居球后寶座；4強買單的陳雨菲以9萬2765分，超越戴資穎的9萬2625分，重返世界第2。至於被擊潰、屈居亞軍的奧原，仍進帳3300分，以9萬2136分居世界第4。

戴資穎保住世界排名第3，仍是2016年11月24日以來最差名次。小戴將放棄9月3日開打的超級300系列台北公開賽，瞄準9月17日登場的超級1000中國公開賽。

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