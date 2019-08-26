美網今開打 小薇秀沙龍照盼好兆頭

謝淑薇秀出沙龍美照，期許能為美網帶來好彩頭。（取自謝淑薇臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽今於紐約開打，塞爾維亞頭號種子喬科維奇衛冕出擊，現任世界球王信心滿滿：「大滿貫最為重要，我會拚出最佳表現。」喬帥男單首戰西班牙巴耶納，如無意外可望開胡。

喬帥男單首戰西班牙巴耶納，如無意外可望開胡。（美聯社）

喬帥衛冕信心滿滿

喬帥自去年溫布頓起，五項大滿貫已包辦4座男單金盃，生涯累積四大賽16冠，已直逼史上前二的西班牙「蠻牛」納達爾（18冠）、瑞士老天王費德爾（20冠），美網若連莊，就僅差納達爾1冠。喬帥還透露，除了堅強心理素質，接發球更是致勝關鍵，這得歸功從小滑雪練出的強健腳踝，「場上移動是一切基礎，只有腳步平衡穩定，擊球才具速度和準確性。」

賽史「五冠王」費德爾先前與家人露營度假，揮別溫網爭霸失利陰霾，剛滿38歲的瑞士老將自認處於近年絕佳狀態， 「我不會給自己太多壓力，也深知該以什麼心態來面對。」費爸自2004年起締造美網五連霸，但上回掄元已是11年前，首輪對手為會外賽晉級的印度菜鳥納加爾。

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至於台將唯一單打會內登場的謝淑薇，則秀出沙龍美照，期許第2座溫網女雙金盃，能為美網帶來好彩頭。小薇榮膺女單29種子，台灣時間週二凌晨迎戰會外賽殺入的斯洛伐克悍將切佩洛娃。此外，6度美網封后的地主名將小威廉絲，初登場就與俄國美女莎拉波娃正面對決，同樣備受矚目。

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