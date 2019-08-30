中職選秀63新人 可望簽好簽滿

味全龍以490萬簽下徐若熙，葉總表示將培養成先發輪值。 （資料照，記者林正堃攝）

李凱威（右）和郭天信（左）確定加入味全。（資料照，記者徐正揚攝）

〔記者龔乃玠、林宥辰／綜合報導〕中職今年選秀指名63人，史上最多，且將寫下第一次大滿貫全數簽約紀錄，無一漏網。

味全龍昨宣布簽完選秀會32名新秀，總計花費4200萬元，雙雙締造歷史紀錄，配合非選秀球員、計畫網羅的洋將名額，成軍首年就有望達到聯盟規定第2年所需的46人。

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龍隊在831大限前以490萬簽第二指名徐若熙，450萬簽第三指名李凱威，300萬簽第六指名郭天信，完成所有簽約。總教練葉君璋表示，徐若熙將和蔡明憲、郭郁政、吳俊杰和曾柏融組成先發輪值。飆破紀錄的總簽約金中，前六指名就合計2530萬，佔整體簽約金6成。目前龍隊有32名選秀球員，以及自行招募的林旺衛、林旺億、吳宗峻、吳睿勝、劉家愷、歐耀宗等6人，若再加上年底擴編選秀至少4人，合計本土球員將有42人。

統一獅隊昨也和第5輪選進的高中生新人外野手邱智呈簽約，簽約金160萬、激勵獎金70萬、月薪5萬。邱智呈畢業自穀保家商，是去年U18亞洲青棒賽台灣隊主力打者。

今年7月1日選秀會有5支職棒隊共計指名63名球員，味全32人、中信8人、桃猿7人和統一6人皆全數簽下，富邦已簽8人，只剩第六指名戴云真和第八指名楊程皓去當兵，球團表示待退伍後再議，若在期限前獲得共識，今年將全數63人談成合約。

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