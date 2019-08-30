連3天登板 宋家豪飆150公里解危

在無人出局二、三壘有人時，樂天宋家豪連續解決3人，拿到中繼成功。（取自樂天官網）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿昨移師帶廣市進行北海道東部系列最終戰，王柏融走不出8月低潮，4打數無安打，終場球隊以2：5遭西武3戰橫掃，距離洋聯墊底歐力士僅剩1場勝差。

王柏融前役中斷14打數無安打，卻沒能因此形成突破口，昨在5、7局得點圈有人時，雙雙敲界外飛球遭接殺出局，沒能幫火腿追分。

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大王在8月打擊率剩1成5，但低潮不只他，火腿四番中田翔歷經連3戰無安打，單月打擊率掉到1成11，讓火腿在特別的「道東系列賽」遭西武橫掃，監督栗山英樹賽後向3戰合計3萬5696名球迷致歉。

樂天台灣投手宋家豪昨連3天登板，他在6局上羅德轟3分大局追平後，於無人出局二、三壘有人時上場，先用變速球三振中村獎吾，再連續解決31轟重砲萊爾德、田村龍弘，以1局無失分守住4：4平手，樂天後來殺進延長賽，最終仍以1分輸球。

宋家豪連3天登板，最快球速仍維持150公里，這3戰連續解決8名打者，包括可能一棒翻轉戰局的6個對戰打數。本季小宋在關鍵時刻（追平、逆轉、超前）的對決中，總計68打數被敲14支安打，被打擊率僅2成05，表現相當可靠。

王維中遭運動家DFA

在大聯盟台將方面，運動家隊昨宣布將左投王維中指定讓渡（DFA），空出位置給新秀紐斯，王維中能否續留大聯盟，有待時間觀察。

王維中遭到運動家宣布指定讓渡。（資料照，法新社）

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