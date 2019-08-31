2度翻轉不利判決 兄弟止新莊8連敗

赫猛先發7局僅掉2分拿下勝投，並獲選單場MVP。（記者王藝菘攝）

一壘審楊崇煇首局兩次上壘判決都被推翻。（記者王藝菘攝）

兄弟林智勝敲出本季第22轟。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕才被攻3人次就把2次挑戰權用光，先發投手花了快30球才度過第1局，中信兄弟都挺了下來，靠林智勝、岳東華各貢獻2分打點，配合赫猛7局失2分的好投，以4：2力挫富邦悍將。

伯納怒 希望裁判更專注

悍將1局下高孝儀、胡金龍相繼擊出滾地球，兄弟兩度提出電視輔助，都推翻一壘審楊崇煇安全上壘的判決，被攻3人次就用完2次挑戰權。伯納指出，當下確實非常生氣，走進場內只想找一壘審溝通，希望裁判可以知道，這2次都不是很困難的判決，結果都判錯也都被推翻，也讓兄弟馬上用完挑戰權，「我不是要抗議，只希望裁判更專注在比賽。」

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赫猛1局下雖花26球，拜2次挑戰成功拿到2出局，只挨2安失1分，第2局起用球數變得精簡，用109球投完7局，只在2局下被高國麟陽春彈轟掉第2分，靠林智勝打下2分追平、岳東華打下2分超前，本季4勝有2勝取自悍將。

赫猛優質先發 再克悍將

赫猛指出，第1局用球數確實不太理想，之後都能按照自己的意思投，很高興吃完7局並幫球隊把分數咬住，對悍將2場都是優質先發，只是按照設定的比賽計畫走；伯納認為，赫猛很有膽識，也了解牛棚的近況，儘可能拉長局數分攤工作量。

兄弟中止自6月15日起在新莊的8連敗，伯納表示，期間至少能拿3勝，但那3場都在後段輸掉，即便目前戰績仍居領先，但下半季還要打一段時間，就一場一場來，「今天已結束，我只想著明天要打好。」

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