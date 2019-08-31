悍將雙土投過勞 輪值換人做做看

悍將游霆崴（右）降二軍，江國豪（左）明天將迎接生涯初先發。（記者王藝菘攝）

悍將陳仕朋本季已投超過百局，將至少跳過一次先發。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕在下半季打完六成賽事的緊要時刻，富邦悍將先發輪值的兩位本土投手陳仕朋、游霆崴，竟然在短短兩天內陸續被下放二軍。

陳仕朋本季出賽19場都是先發，27日對桃猿投6局無失分拿到本季第9勝，有機會成為富邦隊史首位單季10勝本土投手，屆時將繼2003年統一獅潘威倫後，成為中職第2位在22歲前拿到單季10勝的投手，但28日就被降二軍。

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投手教練余文彬指出，陳仕朋本季投球局數將近104局，已超過季前設定的80至100局，最近幾次出賽也明顯出現疲勞現象，考量他是球隊未來重要戰力，必須好好保護手臂，先讓他至少跳過1次先發，本季是否提前「關機」還要再觀察。

游霆崴前次先發是25日，僅投2局就丟4分，28日後援1.2局無失分，原本明天可按表先發，但余文彬表示，游霆崴右肩有點不舒服，加上自7月中旬進入輪值後，先發6場固定出現1場好投、1場被打爆的頻率，昨也下二軍休息。

在陳仕朋、游霆崴回一軍之前，江國豪、吳世豪、楊彬都是遞補輪值的人選，僅吳世豪曾於3月31日先發過1場，江國豪預計明天生涯初先發，連同新洋投班華德今天才要「開箱」，包林傑近5場先發0勝4敗，都讓悍將爭取下半季冠軍再添變數。

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