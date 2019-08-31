獅4局攻8分 林子崴沒能過5關

桃猿7局下無人出局滿壘時，因跑壘失誤導致邱丹（下）遭到夾殺，該局只得1分。（記者陳志曲攝）

獅隊先發林子崴5局下挨滿貫彈即退場，無緣勝投。（記者陳志曲攝）

獅隊外野手蘇智傑（左起）、鄭鎧文與莊駿凱開心慶祝勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅昨天作客本季勝率不到1成的「地獄客場」桃園球場，全場火力全開，狂轟3發全壘打，終場以10：6戰勝桃猿，近8戰奪6勝，桃猿落後下半季龍頭中信兄弟已達2.5場。

獅隊昨打線大爆發，首局就靠鄭鎧文回歸首轟攻4分大局，4局上林祐樂、蘇智傑雙轟再進帳4分，其中蘇智傑單月9轟，追平2007年傳奇洋砲布雷7月締造的隊史紀錄，單場3支2進帳3分打點，獲選單場MVP。

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蘇智傑追平布雷紀錄

蘇智傑近4戰4轟，他表示最近比較不揮壞球，迫使對方要投好球給他，不投就是保送，昨役他也選了2次保送。

桃猿攻勢猛烈，7局下追至4分差，無人出局滿壘輪到林泓育打擊，他敲出內野沖天炮，獅隊漏球，即使主審判定高飛必死球，打者自動出局，壘上跑者仍進壘，最後代跑的邱丹在本壘前遭夾殺。辰總認為這球頗為關鍵，對方跑者相對年輕，讓他們一次拿到2個出局數，「若不是那球，後面可能還有變數。」

隊友4局8分的火力支援，獅隊先發林子崴卻沒把握良機品嘗相隔2年的勝投滋味，前4局僅掉1分的他，依然過不了第5局的坎，挨林立滿貫砲後退場，本季3場先發都在4局中途退場。

辰總認為，林子崴投球內容和進壘點不錯，只是球質較輕，面對重砲雲集的桃猿要避免堆壘包，「真的很可惜！沒有那支滿貫會讓他投滿5局。」

桃猿在勝率超過7成的桃園球場吞3連敗，追平4月5日至7日本季主場最長連敗紀錄，今將推出新洋投多猛先發，盼中止連敗，他認為獅隊有些打者很有力量，力求不失投，並將目標放在續航力，希望能投越長越好。

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