蘇智傑盡情揮灑 今拚單月10轟

獅隊蘇智傑昨敲出8月份第9轟，今將挑戰隊史首度單月10轟。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕揮別7月大低潮，統一獅蘇智傑8月銳不可當，昨砲轟王溢正，單月狂敲9轟，今將挑戰獅隊史首次單月10轟，甚至是桃猿朱育賢今年6月締造的聯盟紀錄11轟。

蘇智傑的8月狂熱於昨展露無遺，首局就對王溢正連拉2發「界外全壘打」，4局上直接轟進界內，生涯對戰王溢正第8轟，也在全壘打榜甩開張志豪獨居第2，僅差朱育賢1轟。而上月他打擊率才1成80，締造生涯單月最低紀錄。

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回顧蘇智傑的低潮，代總教練劉育辰認為，球隊傷兵較多時，各隊投手都在閃蘇智傑，「特別像他這年紀（25歲），一旦沒有球打必然會著急，誰上去想要等保送？」打的機會少，一沒掌握有限攻擊球，難免越打越懷疑。

蘇智傑本季獲7次敬遠，全聯盟最多，也是生涯紀錄，他說，感覺得到對方投手的閃躲，偶爾因想打到球而揮到引誘球，造成打擊上的落差，「這個月更有策略和想法去面對每次打擊。」

身為聯盟唯一全勤球員，蘇智傑每個月狀況呈現鋸齒狀，上下上下。他說今年是首個完整球季，教練常會提醒要以比賽為主，還在學習如何拿捏練習量，才不會造成體力下滑。

蘇智傑達成20轟的季前目標，並朝第2目標全勤邁進，更差4盜締造隊史首次「20-20」，辰總秉持「紀錄是選手的價值」，全面開綠燈，讓他用棒子和雙腿寫更多獅隊新頁。

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