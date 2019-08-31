張育成快腿有戲 林子偉本季恐報銷

張育成安打上壘後，從一壘衝回本壘遭到阻殺，仍展現拚勁。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力紅襪3A的林子偉日前因在外野守備時撞到全壘打牆形成腦震盪，已被放進傷兵名單，除了小聯盟球季提前結束，可能也趕不及9月大聯盟擴編上場。

旅美球員相繼傳出利空消息，運動家3A的王維中前天遭到指定轉讓（DFA），林子偉昨則進入傷兵名單，雖可回溯至28日，但因紅襪3A賽程至9月3日結束，他確定無法再於3A出賽。外電報導更指出，林子偉在9月大聯盟擴編後，應該也來不及準備好。

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若林子偉本季提前結束，他今年在3A出賽59場繳出4轟、22打點和2成46打擊率，在大聯盟則有13場出賽4安打、1打點和2成打擊率。

但林子偉的好友張育成昨在印地安人有雙安演出，他對老虎擔任先發6棒三壘手，4局敲安上壘，雖在隊友安打後全力衝本壘遭阻殺，仍展現拚勁，7局再靠腳程跑出內野安打。印地安人終場2：0贏球。

有趣的是，印地安人完成3連勝橫掃，賽後搭乘巴士到機場準備作客光芒，張育成卻發生「上錯車」糗事。張育成臉書粉絲團提到，球隊巴士有兩輛，他以為菜鳥都要坐第一輛，讓資深球員坐第二輛，結果上車後才發現他是唯一的球員，其他都是教練和工作人員，也讓他直呼：「好害羞。」

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