城市盃跆拳賽》台灣奪11面金牌 黃鈺仁傷癒後更靈活

黃鈺仁（右）大勝強敵柳泰宇晉級決賽。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第9屆台北城市盃跆拳道邀請賽對打項目昨落幕，總計男、女12個量級加上團體賽，台灣席捲11面金牌，成為最大贏家。

代表彰化縣的雅加達亞運國手黃鈺仁，一路過關斬將，最終在決賽31：3大勝泰國曼谷的邦希特，輕鬆拿下男子68公斤級冠軍。

總教練蘇泰源透露，其實準決賽遭遇南韓柳泰宇才是最強勁敵，賽前特別叮嚀要謹慎應對，沒想到他表現超乎預期，這場應該是傷癒復出後的最佳表現。

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黃鈺仁1月進行右膝半月板手術，休養超過3個月才重返戰場。經過城市盃磨練，傷後的心魔也逐漸散去。

目前奧運積分排名第8的黃鈺仁，仍有機會跳過明年奧運亞洲區資格賽，靠積分直取奧運參賽資格，但今年接下來三個大獎賽將成為關鍵，蘇泰源說，「我們不斷藉由以賽代訓，找出黃鈺仁的弱點，目標是直接拿到奧運門票，避免夜長夢多。」

有機會靠積分 直取奧運門票

黃鈺仁奧運路上最大的絆腳石正是「天敵」南韓李大勛，生涯三度對戰全敗，而李大勛的恩師也是柳泰宇的教練全汶熙。

但蘇泰源不怕情蒐，「這個層級的選手彼此都很了解，李大勛最大的優勢是窒息式進攻；我們已透過影像分析找出其弱點，且不斷加強黃鈺仁的體能，下次對戰定能突破。」

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