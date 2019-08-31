美網》大坂直美輕鬆晉32強 詹皓晴混雙挺進16強

詹皓晴和紐西蘭搭檔凡納斯挺進16強。（取自詹皓晴臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕21歲的世界球后大坂直美昨在美網女單第2輪，僅用了72分鐘就以直落二輕取波蘭好手蕾妮特，挺進32強，下一戰將對決15歲的美國新星高芙。

大坂直美僅用了72分鐘挺進32強。（法新社）

尋求衛冕的大坂直美，首盤在2：2後連拿4局，6：2先馳得點，次盤克服開局0：3落後，以6：4演出逆轉秀。

值得一提的是，NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩及NFL四分衛卡普尼克昨現身觀戰，而大坂精湛的表現獲得布萊恩盛讚，「這個年齡能有這樣的表現很驚人，不僅有很棒的球技還很有自信，也非常相信自己，她未來會很出色。」

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得知布萊恩在場邊觀戰，大坂表示，這不會為自己帶來壓力，並笑稱：「我不想讓他們在場邊曬太陽曬太久，一點也不希望打到第3盤。」

高芙昨6：2、4：6、6：4力退匈牙利的芭波絲，是繼1996年俄羅斯女將庫妮可娃後，美網32強最年輕的球員。

台將方面，台灣一姊謝淑薇昨在次輪與捷克女將穆霍娃廝殺3盤，最終以1：6、6：4、6（2）：7落敗，止步64強，她表示，雖然結束單打的賽事，但心情很輕鬆，接下來在雙打好好努力。

榮膺混雙頭號種子的詹皓晴和紐西蘭搭檔凡納斯，首輪以7：6（4）、7：6（5）力克柯列帕琪／斯庫普斯基，挺進16強。

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