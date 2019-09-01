一波9戰7勝 辰總想得更深

獅隊吳桀睿傷癒歸隊後連3場有安打演出。（記者陳志曲攝）

獅隊鄧志偉昨單場雙安，還跑回2分。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕隨著鄧志偉、鄭鎧文、吳桀睿等傷兵逐漸歸隊，統一獅拉出一波9戰7勝的高檔行情，總教練劉育辰認為，相較於下半季勝率從3成升至4成，找回團隊的隊型並維持下去，更為重要。

繼21日鄧志偉傷癒復出後，鄭鎧文、吳桀睿也各於25、28日歸建，鄭鎧文前天轟出回一軍首轟，吳桀睿連續3場擊出安打，連同鄧志偉歸隊後貢獻3分打點，3人聯手帶動球隊攻勢，成效是獅隊近9場攻下60分，比前9場得28分多2倍。

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鄭鎧文指出，前天1局上已經2出局，因為不想被三振只想碰到球，剛好把握住王溢正偏高的失投球，雖然相隔4個半月再回一軍，其實近況只算普通，最在意的是揮空率還是很高，希望拋開容易想太多的心態，讓自己快樂打球。

吳桀睿28日傷癒復出，首戰4打數0安打，隔天起手感升溫，連同昨天1局上就擊出三壘安打，連續3場有安打、連續2場有長打，他表示，回一軍第1場有點生疏，之後感覺愈來愈好，經過手術與復健後才知道，身體健康最重要，希望不要再受傷。

劉育辰認為，隨著傷兵陸續歸建，找回團隊隊型比追趕戰績更重要，以後陣容出現變化，每個人才知道定位，吳桀睿的擊球準確度、解讀比賽能力都很好，稍微提醒就調整得很快，鄭鎧文被三振率本就較高，球隊需要他的長打，就要忍受他的三振數。

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