「羽」你走過台北賽》擊敗王適嫻 小戴預告變身

2016年，戴資穎擊敗中國王適嫻，第2度奪下台北賽冠軍。（資料照，記者王藝菘攝）

中國王適嫻曾登上世界第一。（資料照，記者王藝菘攝）

台北羽球公開賽將於9月3日在台北小巨蛋點燃戰火，屆時由世界排名第2的台灣一哥周天成領軍捍衛主場。《自由體育》從今起回顧台北站特殊戰役、經典球星，盼勾起球迷們的回憶。

記者林岳甫／專題報導

台灣一姊戴資穎今年未出征台北公開賽，但過去在自家主場留下不少經典戰役，其中小戴在2016年女單決賽扳倒該屆女單頭號種子中國的王適嫻，在台北小巨蛋爆滿球迷前封后，使她人氣水漲船高。

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戴資穎在2012、2016、2018年三度於台北賽奪冠，而16年陸續擊敗香港的張雁宜、中國的高昉潔、馬來西亞的何艷美及泰國的金達蓬，晉級決賽。

該屆戴資穎尚未成為世界球后，決賽展現即將主宰國際羽壇的氣勢及強心臟，首局化解王適嫻2個局點，以23：21先下一城，次局更一路壓著前球后打，以懸殊地21：6封后，令滿場地主球迷情緒High到最高點。

戴資穎在台北賽最不好的記憶是2015年於4強敗給中國名將李雪芮，吞對戰10連敗，但小戴汲取落敗經驗，雙方接著於法國公開賽狹路相逢，她完成甜蜜復仇，喜迎對戰李雪芮的首勝。

2012年戴資穎（前）初征奧運，對李雪芮（後）尚處於連敗之中。（資料照，美聯社）

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