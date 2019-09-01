「羽」你走過台北賽》姊妹別苗頭 白馭珀唯一勝

白馭珀（左）首度擊敗姊姊白驍馬（右）就是在台北公開賽。（資料照，記者張嘉明攝）

白馭珀（左）和白驍馬（右）姊妹2014年賽後互擁。（資料照，記者張嘉明攝）

台北羽球公開賽將於9月3日在台北小巨蛋點燃戰火，屆時由世界排名第2的台灣一哥周天成領軍捍衛主場。《自由體育》從今起回顧台北站特殊戰役、經典球星，盼勾起球迷們的回憶。

記者粘藐云／專題報導

今年台北公開賽女單唯一確定出賽的台將白馭珀，生涯首度在國際賽上戰勝姊姊白驍馬，為2014年台北公開賽，回憶當時情景，她說：「當時自己是抱持著學習的心態，第一時間想到的也不是輸贏。」

請繼續往下閱讀...

世界排名44的白馭珀生涯和姊姊交手3次，僅拿下1勝，而兩人也2度在台北羽球公開賽中對決，2012年時，由白驍馬以直落二獲勝；相隔兩年，姊妹倆再度於自家主場碰頭，換成白馭珀以直落二勝出。

回憶當時情景，白馭珀笑說：「這是媽媽首次到現場看我們比賽，所以不管誰贏，她都賺到。」白馭珀表示，即使兩姊妹都打球，媽媽卻很少到場觀戰，「因為她說她會緊張。」當時白馭珀在16強戰和白驍馬交手，最終以直落二勝出，並興奮振臂歡呼，她說：「當時抱持著學習的心態去比賽，能有機會贏一位很厲害的選手，也看到自己的進步。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法