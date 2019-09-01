莊智淵拚個人積分 恐缺席亞錦賽

莊智淵（資料照，取自日本T聯賽官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年亞洲桌球錦標賽在9月15日於印尼峇里島點燃戰火，制霸國內桌壇多年的莊智淵在臉書爆料，想至巴拉圭挑戰賽爭取奧運積分，卻被迫要求參加亞錦賽團體賽。

出征巴拉圭趕不上團體賽

本屆亞錦賽男、女團冠軍，將取得東京奧運入場券，而巴拉圭挑戰賽在9月10日至14日登場，預料世界排名35的莊智淵將趕不上9月15日至17日的亞錦賽團體賽。

莊智淵認為，想去打挑戰賽是想拚奧運積分，以提升世界排名為目標，而亞錦賽團體賽能給予年輕小將磨練機會，若時間允許會趕赴峇里島參加個人賽事。

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國家隊教練蔣澎龍在日前的會議上表示，若允許莊智淵放棄亞錦賽團體賽，擔心日後其他選手仿效。這段發言引發莊智淵反彈，他認為過去屢次「母雞帶小雞」率男團出征世錦賽、亞錦賽，「有次缺席世錦賽，卻有教練在背後說我不是，別人受傷都可以，我受傷就不行，那也就算了，但平常要當母雞，那你們關心過母雞嗎？」

桌協：絕對尊重決定

桌球協會強調，該事件屬溝通問題，莊智淵無論想參加巴拉圭挑戰賽或亞錦賽，協會絕對都尊重他的決定。

台灣近3屆亞錦賽皆奪男團銅牌，本屆面對中國、日本、南韓等勁敵，想一舉斬獲奧運門票依然有難度，若莊智淵確定不打團體賽，陣容剩世界排名第10的林昀儒，搭配陳建安、彭王維、王泰崴；女團則是台灣一姊世界排名第10的鄭怡靜率領陳思羽、鄭先知、劉馨尹及蘇珮綾。

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