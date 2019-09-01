錦織圭爆冷出局 費爸挨批特權動怒

錦織圭跌破眼鏡敗給澳洲新秀米納爾。 （美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網男單第3輪又爆冷門！去年4強的日本「網球王子」錦織圭失誤連連，甚至氣到摔拍洩忿，苦戰4盤仍以2：6、4：6、6：2、3：6不敵澳洲20歲新秀米納爾，淪為第5位提前出局的前10種子。

費德爾遭對手批評喬賽程，罕見爆粗口否認。（法新社）

年度四大賽壓軸的美網，堪稱錦織圭成名地，2014年首闖決賽拿到亞軍，2016、18年也躋身4強，但近5個大滿貫至少打進前8的東洋第7種子，如今卻在紐約法拉盛公園出狀況，節奏大亂一路挨打，讓過去從未擊敗排名前20高手的米納爾，跌破專家眼鏡躋身大滿貫16強。

手下敗將暗酸大會偏袒

風度翩翩的費德爾，第18度殺入16強，卻遭手下敗將批評耍特權喬賽程，氣得瑞士老天王難得動怒爆粗口：「我太常聽到這些屁話，很厭煩。不是我說什麼大會和轉播就照做。就算排凌晨4點，我一樣會上場！」38歲費爸寶刀未老，一掃前兩輪熱機過慢先輸1盤陰霾，第3種子強轟10記愛司速戰速決，6：2、6：2、6：1快斬英國艾文斯，但對方抱怨，「他以逸待勞，反觀我前一天拚完4盤，弄到晚上6點才離開球場，狀態完全不同。」次輪因雨順延1天的艾文斯，還暗諷賽程安排偏袒美網「五冠王」：「大會比較想要他贏吧，這我也能理解。」

女單第3輪上演新世代對決，芳齡21的世界球后大坂直美，迎戰年僅15歲的美國黑馬高芙，備受各界矚目，溫布頓殺入16強的地主未來希望，期許扳倒「日本小威」再創驚奇。

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